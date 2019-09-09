"Монреаль Канадиенс" не собирается возвращать Андрея Маркова

Ветеран отечественного хоккея Андрей Марков, который после двух лет нахождения в клубе КХЛ "Ак Барс" собирался вернуться в Национальную хоккейную лигу, похоже, не сможет вновь надеть свитер "Монреаль Канадиенс". Генменеджер "канадцев" Марк Бержевен исключил такую возможность.

"Два года назад, когда у Андрея заканчивался контракт, мы сделали предложение, но он выбрал КХЛ, — цитирует Бержевена интернет-издание TSN. – С тех пор многое изменилось. Игрок стал старше, а мы сменили курс. У нас подрастает много молодежи, которой хотим дать шанс".

Теперь у 40-летнего оборонца Маркова есть два пути: он может остаться в Континентальной хоккейной лиге или же попытаться попасть в другую команду НХЛ.