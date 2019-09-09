Житель Владивостока с риском для жизни вытащил из моря тонущего мужчину

Аплодисментами встретили жители Владивостока молодого человека, который бросился в бушующее море и ценой невероятных усилий вытащил из воды тонувшего мужчину. Он оказался единственным, кто пришел ему на помощь, остальные отдыхающие снимали видео, стоя на берегу.

Инцидент произошел днем 8 сентября в бухте Стеклянная. Море было неспокойным, обрушивало на берег мощные волны, но это обстоятельство не напугало владивостокца, ринувшегося в воду. К его несчастью, выбраться обратно он самостоятельно не смог, более того, его начало относить от пляжа. Сил бороться со стихией уж не осталось, мужчина наглотался воды, но и с берега ему не могли ничем помочь — попытки добросить веревки успехом не увенчались, а спасателей все не было.

Тогда один из молодых людей бросился в море, добрался до тонущего, обхватил вокруг его тела веревку со спасательным буем и медленно двинулся в обратную сторону. В какой-то момент находившимся на берегу показалось, что теперь спасать нудно уже двоих, потому как и спасатель, и его цель не справлялись с волнами. В итоге им повезло: море ненадолго стихло, и мужчинам удалось добраться до берега. Очевидцы встретили их аплодисментами.

"Молодой человек — герой, такой смелый мальчик, молоденький совсем. Все жали ему руку, благодарили", — рассказала женщина.

Он быстро уехал с места, так никому и не назвав своего имени. Теперь его разыскивают сотрудники МЧС и спасенный.