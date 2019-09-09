Даниил Квят: был уверен, что финиширую на высокой позиции

Российский пилот формулической команды Toro Rosso Даниил Квят после Гран-при Италии весьма сожалел, что был вынужден сойти с дистанции на автодроме в Монце после поломки мотора. Россиянин по ходу гонки был уверен, что может занять высокое место.

"Мы могли провести потрясающую гонку, в момент моего схода мы боролись с пилотами Red Bull, так что могли бы заработать хорошие очки, — цитирует Квята официальный сайт Toro Rosso. – Однако это спорт – к сожалению, порой ты можешь здорово выступать, но машина отказывает и тебе приходится отступить".

Квят считает, что на момент аварии он проезжал круги за такое же время, что и его прямые конкуренты: "Но при этом мои шины были намного свежее, поэтому я был уверен, что уверенно финиширую в Топ-10, на высокой позиции".

"Очень досадно, что мы вот так упустили очень ценные очки. Тем не менее, в последнее время мы очень сильно смотримся, так что мы знаем, что способны бороться за очень высокие результаты. Ждем Гран-при Сингапура", – сказал Квят.