Порт Владивостока принял крупнейший в истории России круизный лайнер "Спектрум морей"

Во Владивостоке открыта новая глава круизного туризма. В главном российском порту на Тихом океане сегодня встретили крупнейший в истории России мега-лайнер "Спектрум морей". Кроме того, в ближайшее время морская гавань Владивостока останется единственной в стране, способной принимать такие "города на воде", передают "Вести: Приморье".

Дальневосточная столица встретила почти 5 тысяч туристов, и это далеко не предел. Владивосток планирует установить очередной рекорд. С этого момента в бухту Золотой Рог будут заходить не просто большие, а гигантские корабли. Этого момента владивостокцы и представители мировых круизных компаний ждали уже давно.

Первый запрос на заход огромного океанского судна поступил еще в 2012 году. Однако его пришлось отклонить. Для такой громадины места под водой было недостаточно. Но заявки продолжали поступать со всего света, и вот, наконец в 2018 году, компания "Росморпорт" приступила к дноуглубительным работам. Когда пришло очередное письмо из "Карибской крутизной компании" в Майами о том, что в порт направляется "Спектрум морей", оставалось выкопать всего два метра.

На борту супершипа провели небольшую церемонию приветствия. Капитан Чарльз Тайге не может нарадоваться собственному счастью. Не прошло и полугода, как ему доверили совершенное новый, только спущенный со стапелей "Спектрум морей". А теперь, из множества коллег ему выпала возможность выступить в качестве первооткрывателя Владивостока, бухты Золотой Рог и всей России для трансокеанских лайнеров-гигантов. Как оказалось, в капитанском братстве это очень ценно.

"Перед этим был только в одно российскому порту — заходил на небольшом лайнере в Санкт-Петербург. Это было около 20 лет назад. А сейчас я стал первым среди всех капитанов теперь уже круизных мегалайнеров, кто зайдет в бухту Золотой Рог. В нашей сфере далеко не каждый получает шанс стать частью истории. Ведь я стану первооткрывателем Владивостока для всего флота нашей организации", — рассказал капитан океанского суперлайнера "Спектрум морей" Чарльз Тайге.

На данный момент флотилия одной из крупнейших мировых круизных компаний составляет около трех десятков судов. И среди них "Спектр морей" является далеко не самым большим. Напомним, длина лайнера - 348 метров, он насчитывает 1,5 десятка палуб, вмещает до 5 тысяч пассажиров и еще полтора тысяч членов экипажа. Однако "Гармония морей", которую можно назвать его старшей сестрой, длиннее на 15 метров. Теперь ее капитан также мечтает зайти во владивостокскую бухту.

А сейчас во Владивосток торопится второй суперлайнер в этом году - "Квантум морей". Морской вокзал встретит судно 18 сентября.