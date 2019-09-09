Кудерметова стартовала с победы на турнире в Хиросиме

Россиянка Вероника Кудерметова сумела преодолеть барьер первого круга на теннисном турнире в японской Хиросиме, чей призовой фонд превышает 225 тысяч долларов. Представительница России обыграла Варвару Лепченко из США со счетом 6:4, 6:2.

Соперницы провели на корте 1 час 29 минут. В следующем раунде Кудерметова встретится с победительницей матча между американкой Кристиной Макхейл и бельгийкой Грет Миннен.

Еще одна россиянка Людмила Самсонова проиграла бельгийке Кирстен Флипкенс со счетом 6:7 (2:7), 4:6.