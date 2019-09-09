Live

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
9 сентября 201912:36

Кудерметова стартовала с победы на турнире в Хиросиме

Россиянка Вероника Кудерметова сумела преодолеть барьер первого круга на теннисном турнире в японской Хиросиме, чей призовой фонд превышает 225 тысяч долларов. Представительница России обыграла Варвару Лепченко из США со счетом 6:4, 6:2.

Соперницы провели на корте 1 час 29 минут. В следующем раунде Кудерметова встретится с победительницей матча между американкой Кристиной Макхейл и бельгийкой Грет Миннен.

Еще одна россиянка Людмила Самсонова проиграла бельгийке Кирстен Флипкенс со счетом 6:7 (2:7), 4:6.

Сейчас

12:46

Хаджимба переизбран президентом Абхазии

11:22

В ДТП в Краснодарском крае погибли четыре члена избиркома

10:35

Вышинский поблагодарил Путина за поддержку

10:22

В Москве победили самовыдвиженцы

09:37

Судно перевернулось у берегов США

07:53

ДТП в Краснодарском крае: при столкновении двух иномарок погибли пять человек

07:29

Осужденный в США Виктор Бут впервые за 7 лет встретится с женой и дочерью

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Памфилова: видите нарушения - отменяйте выборы

Памфилова: видите нарушения - отменяйте выборы

1 час назад
Вышинский: целью обысков было разрушить редакцию РИА Новости Украина

Вышинский: целью обысков было разрушить редакцию РИА Новости Украина

1 час назад
В Москве победили самовыдвиженцы

В Москве победили самовыдвиженцы

2 часа назад

Трансляции

Программа "60 минут по горячим следам"
13:10

Пресс-конференция ЛДПР
13:30

Выход к прессе по итогам переговоров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу с коллегами из Франции
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
В ДТП в Краснодарском крае погибли четыре члена избиркома

В ДТП в Краснодарском крае погибли четыре члена избиркома

1 час назад
Судно перевернулось у берегов США. В трюме заблокированы люди

Судно перевернулось у берегов США. В трюме заблокированы люди

3 часа назад
В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду

В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду

30 минут назад
Топ-10 регионов России с самой благоприятной ситуацией на рынке труда

Топ-10 регионов России с самой благоприятной ситуацией на рынке труда

7 часов назад
20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве

20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве

47 минут назад
В Грозном застрелили водителя, открывшего огонь по полицейским

В Грозном застрелили водителя, открывшего огонь по полицейским

1 час назад
Роскачество нашло токсины в сухих завтраках для школьников

Роскачество нашло токсины в сухих завтраках для школьников

5 часов назад
British Airways отменила почти 2 тысячи рейсов из-за забастовки пилотов

British Airways отменила почти 2 тысячи рейсов из-за забастовки пилотов

8 часов назад
Во Владивостоке пришвартовался круизный лайнер с почти 5 тысячами туристов на борту

Во Владивостоке пришвартовался круизный лайнер с почти 5 тысячами туристов на борту

8 часов назад
Нужна помощь: Геру Балашова спасет протонная терапия

Нужна помощь: Геру Балашова спасет протонная терапия

3 часа назад
На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом

На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом

35 минут назад
Грядет дорожный катаклизм: ГИБДД пустит за руль несовершеннолетних!

Грядет дорожный катаклизм: ГИБДД пустит за руль несовершеннолетних!

58 минут назад
Финны оштрафовали россиян за сбор ягод в приграничной зоне

Финны оштрафовали россиян за сбор ягод в приграничной зоне

1 час назад
Перелетел через машину и встал на ноги: авария с квадроциклом попала на видео

Перелетел через машину и встал на ноги: авария с квадроциклом попала на видео

1 час назад
Житель Владивостока с риском для жизни вытащил из моря тонущего мужчину

Житель Владивостока с риском для жизни вытащил из моря тонущего мужчину

1 час назад
Большая презентация Apple: что покажут и как посмотреть

Большая презентация Apple: что покажут и как посмотреть

1 час назад
Глава UFC: Хабиб в двух боях от статуса величайшего бойца

Глава UFC: Хабиб в двух боях от статуса величайшего бойца

2 часа назад
Новый Land Rover Defender почти рассекретили за день до дебюта

Новый Land Rover Defender почти рассекретили за день до дебюта

2 часа назад
Дебошир разбил бутылки о голову посетителя магазина в Клину

Дебошир разбил бутылки о голову посетителя магазина в Клину

2 часа назад
Препараты от диабета неожиданно омолодили людей

Препараты от диабета неожиданно омолодили людей

2 часа назад
Трамп предложил поселить пострадавших от урагана на круизных лайнерах

Трамп предложил поселить пострадавших от урагана на круизных лайнерах

2 часа назад
Новая Toyota RAV4 для России: названы моторы и оснащение

Новая Toyota RAV4 для России: названы моторы и оснащение

3 часа назад
Селфи в конопле: туристы вытоптали поле ради фото

Селфи в конопле: туристы вытоптали поле ради фото

3 часа назад
Киев стал российским: версия французских СМИ

Киев стал российским: версия французских СМИ

3 часа назад
Осужденный в США Виктор Бут впервые за 7 лет встретится с женой и дочерью

Осужденный в США Виктор Бут впервые за 7 лет встретится с женой и дочерью

5 часов назад
8 городов России, популярных для недорогих поездок осенью

8 городов России, популярных для недорогих поездок осенью

6 часов назад
В ближайшие полтора года Россия поставит Индии зенитные ракетные системы С-400

В ближайшие полтора года Россия поставит Индии зенитные ракетные системы С-400

6 часов назад
Международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Москве

Международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Москве

9 часов назад
Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу

Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу

10 часов назад
Минобороны опубликовало уникальные рассекреченные документы довоенного времени

Минобороны опубликовало уникальные рассекреченные документы довоенного времени

10 часов назад
Беглов: выборы в Санкт-Петербурге прошли на самом высоком уровне

Беглов: выборы в Санкт-Петербурге прошли на самом высоком уровне

11 часов назад
Пляжный волейбол. Стояновский и Красильников выиграли финал Мирового тура

Пляжный волейбол. Стояновский и Красильников выиграли финал Мирового тура

11 часов назад
Гимнастка Солдатова потеряла сознание во время "Кубка вызова"

Гимнастка Солдатова потеряла сознание во время "Кубка вызова"

14 часов назад
Поразительный Дальний Восток: жить стало комфортно и удобно

Поразительный Дальний Восток: жить стало комфортно и удобно

14 часов назад
Россия вспомнила жертв череды страшных терактов

Россия вспомнила жертв череды страшных терактов

15 часов назад
Говоря о прибыли, Сечин процитировал Маркса

Говоря о прибыли, Сечин процитировал Маркса

15 часов назад
76-летие освобождения Донбасса: ВСУ обстреляли Знамя Победы

76-летие освобождения Донбасса: ВСУ обстреляли Знамя Победы

15 часов назад
Джонсон дымится и теряет силы

Джонсон дымится и теряет силы

15 часов назад
Это просто космос какой-то: как Москва гуляла на День города

Это просто космос какой-то: как Москва гуляла на День города

15 часов назад
ВЭФ: рекорд, специальный вопрос и старейший политик мира

ВЭФ: рекорд, специальный вопрос и старейший политик мира

15 часов назад
Минпросвещения объяснило Лебедеву, зачем нужен "Русский родной язык"

Минпросвещения объяснило Лебедеву, зачем нужен "Русский родной язык"

16 часов назад
Киселёв: это не оппозиция, а смутьяны

Киселёв: это не оппозиция, а смутьяны

16 часов назад
Нетаньяху назвал Джонсона Ельциным

Нетаньяху назвал Джонсона Ельциным

16 часов назад
Президенты России и Франции обсудили Украину и Иран

Президенты России и Франции обсудили Украину и Иран

16 часов назад
Вратарь "Спартака" Селихов снова повредил ахилл

Вратарь "Спартака" Селихов снова повредил ахилл

16 часов назад
Встреча с жителями Тулуна: к Путину вышли тысячи человек

Встреча с жителями Тулуна: к Путину вышли тысячи человек

16 часов назад
Шок-контент: как делают фейки про выборы

Шок-контент: как делают фейки про выборы

17 часов назад
Голунов получил "Камертон"

Голунов получил "Камертон"

17 часов назад
Семак: Кокорин – один из лучших в России, хочу его возвращения в "Зенит"

Семак: Кокорин – один из лучших в России, хочу его возвращения в "Зенит"

18 часов назад
Откровения пилота: еда для президента и "дичайшая болтанка"

Откровения пилота: еда для президента и "дичайшая болтанка"

21 час назад
В Москве продолжают дорожать самые дешевые квартиры

В Москве продолжают дорожать самые дешевые квартиры

08.09.2019 12:03
Новая МРТ "видит" молекулярные изменения в мозге

Новая МРТ "видит" молекулярные изменения в мозге

08.09.2019 12:00

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку