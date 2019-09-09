В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду

В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.

ЧП произошло около 10:20 9 сентября на улице Красной, где находится детсад №48. Высокое дерево не устояло под порывом ветра и рухнуло прямо на детскую площадку, где в тот момент гуляла ясельная группа.

Пострадали два малыша: мальчику оказали помощь на месте, а девочку, который было два года и 10 месяцев от роду, доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа. Усилия врачей оказались тщетны — спасти малышку не удалось.

Помимо детей, травму получила и их воспитательница — у женщины сломана нога.

Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего, в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.