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Выборы в Мосгордуму 32 минуты назад

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9 сентября 201913:05

Памфилова: 25 из 45 прошедших в Мосгордуму кандидатов были поддержаны ЕР

Global Look Press

В Московскую городскую думу седьмого созыва прошли 25 из 45 кандидатов в депутаты, которые были поддержаны партией "Единая Россия". Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

"Мы полагаем, что 25 мест получили самовыдвиженцы — те, кого поддерживала "Единая Россия". КПРФ получили 13 мест. "Яблоко" — четыре места. "Справедливая Россия" — три места. Было очень много критики, но результат выборов в Мосгордуму налицо и он вполне достойный", — сказала Памфилова.

Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва прошли в Единый день голосования 8 сентября. Окончательный список кандидатов в депутаты столичного парламента включает 225 человек. В Москве были открыты более 3,6 тысяч избирательных участков для голосования. Также в трех округах столицы впервые прошел эксперимент по электронному голосованию.

Как отмечалось ранее ни в ходе голосования, ни при подведении итогов также не было зафиксировано никаких жалоб ни от наблюдателей, ни от членов комиссий.

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя предварительные итоги выборов, заявил, что Мосгордума стала политически более разноплановой благодаря прошедшим выборам.

Большинство экспертов отмечают, что Москва провела выборы технологично, честно, прозрачно, без каких-либо заметных нарушений.

Средняя явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва составила 21,77% после обработки 100% протоколов, сообщается на информационном табло в Московской городской избирательной комиссии.

В округе №1 побеждает Андрей Титов с 38,76% голосов, в округе №2 — Дмитрий Локтев с 39,8%, в округе №3 — Александр Соловьев с 34,95%, в округе №4 — Мария Киселева с 41,29%. Роман Бабаян выигрывает в округе №5 с 47,17%, в округе №6 — Евгений Бунимович с 40,56%. Надежда Перфилова побеждает в округе №7 с 35,75%, в округе №8 — Дарья Беседина с 36,57%, в округе №9 — Андрей Медведев с 40,02%, в округе №10 — Лариса Картавцева с 40,95% голосов.

В округе №11 победу одерживает Николай Зубрилин с 43,12% голосов, в округе №12 — Алексей Шапошников с 40,83%, в округе №13 — Игорь Бускин с 31,89%, в округе №14 — Максим Круглов с 39,32%. В округе №15 лидирует Сергей Савостьянов с 42,16% голосов. В округе №16 выигрывает Михаил Тимонов с 36,4%, в округе №17 — Виктор Максимов с 45,87%, в округе №18 — Елена Янчук с 42,15%, в округе №19 — Олег Шереметьев с 40,23%.

В округе №20 на первой позиции находится Евгений Ступин с 45,03% голосов. Леонид Зюганов побеждает в округе №21, набирая 57,4%. В округе №22 лидирует Инна Святенко, у нее 44,93% голосов. В округе №23 — Елена Николаева — 40,64%, в округе №24 побеждает Павел Тарасов с 38,99% голосов. В округе №25 выигрывает Людмила Стебенкова с 37,32%, в округе №26 — Кирилл Щитов с 37,27%, в округе №27 — Степан Орлов с 41,26%, в округе №28 — Елена Самышина с 38,8%. В округе №29 других кандидатов опередил Олег Артемьев, набрав 41,52% голосов избирателей.

В округе №30 выигрывает Маргарита Русецкая с 28,61%, в округе №31 — Любовь Никитина с 44,22%. В округе №32 побеждает Ольга Мельникова с 36,48%. В округе №33 больше всего голосов набрала Людмила Гусева — 40,83%. В округе №34 победу одержал Александр Семенников с 36,43% голосов. Также известно, что в округе №35 побеждает Наталья Метлина с 35,03% голосов, в округе №36 — Ольга Шарапова, набрав 35,23%.

У одержавшего победу в округе №37 Николая Губенко 58,29% голосов. В округе №38 выигрывает Александр Козлов с 36,65%, в округе №39 — Валерий Головченко с 35,32%. В свою очередь, Татьяна Батышева побеждает в округе №40, у нее 37,14% голосов. В округе №41 на первой позиции находится Евгений Герасимов с 41,08% голосов. Екатерина Енгалычева в округе №42 имеет 42,72% голосов. Сергей Митрохин побеждает в округе №43 с 44,7% голосов, в округе №44 — Елена Шувалова с 44,99% голосов, в округе №45 — Магомет Яндиев с 38,09% голосов.

Победители в избирательных округах:

1. Титов А. М. — 38,76%

2. Локтев Д. А. — 39,80%

3. Соловьев А. С. — 34,95%

4. Киселева М. А. — 41.29%

5. Бабаян Р. Г. — 47,17%

6. Бунимович Е. А. — 40,56%

7. Перфилова Н. Р. — 35,75%

8. Беседина Д. С. — 36,57%

9. Медведев А. А. — 40,02%

10. Картавцева Л. Р. — 40,95%

11. Зубрилин Н. Г. — 43,12%

12. Шапошников А. В. — 40,83%

13. Бускин И. В. — 31,89%

14. Круглов М. С. — 39,32%

15. Савостьянов С. В. — 42,16%

16. Тимонов М. Л. — 36,40%

17. Максимов В. В. — 45,87%

18. Янчук Е. Ю. — 42,15%

19. Шереметьев О. М. — 40,23%

20. Ступин Е. В. — 45,03%

21. Зюганов Л. А. — 57,40%

22. Святенко И. Ю. — 44,93%

23. Николаева Е. Л. — 40,64%

24. Тарасов П. М. — 38,99%

25. Стебенкова Л. В. — 37,32%

26. Щитов К. В. — 37,27%

27. Орлов С. В. — 41,26%

28. Самышина Е. А. — 38,80%

29. Артемьев О. Г. — 41,52%

30. Русецкая М. Н. — 28,61%

31. Никитина Л. Е. — 44,22%

32. Мельникова О. Н. — 36,48%

33. Гусева Л. И. — 40,83%

34. Семенников А. Г. — 36,43%

35. Метлина Н. Б. — 35,03%

36. Шарапова О. В. — 35,23%

37. Губенко Н. Н. — 58,29%

38. Козлов А. М. — 35,63%

39. Головченко В. В. — 35,32%

40. Батышева Т. Т. — 37,14%

41. Герасимов Е. В. — 41,08%

42. Енгалычева Е. А. — 42,72%

43. Митрохин С. С. — 44,70%

44. Шувалова Е. А. — 44,99%

45. Яндиев М. И. — 38,09%..

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