В читинском детском саду обвалился потолок. Видео

В понедельник, 9 сентября, в помещении детского сада № 38 города Читы произошло частичное обрушение потолка.

По предварительным данным, в момент ЧП дети находились на прогулке, поэтому никто не пострадал. Как отмечают очевидцы, потолок рухнул в помещении группы, где малыши проводят значительную часть времени.

Местные СМИ сообщают, что ремонт в детском саду начнется уже завтра.