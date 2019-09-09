Поветкин может подраться с Хантером 7 декабря

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин свой следующий бой может провести против американского боксера Майкла Хантера. Если стороны договорятся, то он пройдет 7 декабря в Эр-Рияде.

Как сообщает Sports.ru, поединок между россиянином и американцем станет частью андеркарда чемпионского матча-реванша, в котором встретятся обладатель четырех поясов (WBA, WBO, IBF, IBO) мексиканец Энди Руис и британец Энтони Джошуа.

Уже известно, что Хантер 13 сентября сразится в Нью-Йорке с россиянином Сергеем Кузьминым. Поветкин ранее победил единогласным решением судей британца Хьюи Фьюри.