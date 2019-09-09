Футболисты сборной России провели предматчевую тренировку в Калининграде

Футболисты сборной России провели предматчевую тренировку перед предстоящей игрой с командой из Казахстана. Матч квалификационного раунда Евро-2020 состоится на стадионе "Калининград" сегодня вечером.

В западный регион России подопечные Станислава Черчесова прилетели после победы над шотландской командой в городе Глазго, одержанной со счетом 2:1. После турнира наша сборная получила второе место группы следом за Бельгией. Это позволит спортсменам напрямую попасть в финал предстоящего Чемпионат Европы по футболу. Однако на отдых нет времени — спортсменов ожидает встреча с непростым соперником, умеющим преподносить сюрпризы и более известным командам.

Наставник российской сборной отметил, что он удовлетворён общем состоянием игроком, и что не менее важно, их настроем. "Я в каждом увидел готовность играть. Ионов, конечно, не смог тренироваться из-за проблем с икроножной мышцей. Такие нюансы есть всегда, их нужно принимать во внимание", — рассказал ГТРК "Калининград" главный тренер сборной России по футболу Станислав Черкесов.