Песков объяснил, почему Путин не приехал встречать россиян, возвращенных Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, по какой причине Владимир Путин не приехал в аэропорт встречать россиян, вернувшихся на родину в рамках состоявшегося обмена удерживаемыми лицами с Украиной, передает "Интерфакс".

По словам Пескова, это не является прерогативой главы государства. "Президент свою часть пути прошел, чтобы этот обмен смог состояться. И это является главным, а не приезд или не приезд в аэропорт", — сказал он.