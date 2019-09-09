Международному конкурсу молодых оперных певцов имени Образцовой - 20 лет

В Петербурге открылся 12-й Международный конкурс молодых оперных певцов имени Елены Образцовой. В этом году конкурс празднует юбилей - 20 лет.

Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", смотр молодых талантов начался с гала-концерта в Большом зале Петербургской филармонии имени Шостаковича. Сама Елена Образцова мечтала, чтобы на одной площадке собрались певцы со всего мира. В этом году в конкурсе примут участие 165 вокалистов.

Отметим, призовой фонд конкурса составляет более 2 миллионов рублей. отдельные призы будут вручать в номинации "За лучшее исполнение произведения из репертуара Елены Образцовой". Кто получит Гран-при конкурса и получит ли его, станет известно уже на этой неделе, 13 сентября. За всю историю конкурса эту награду вручали всего три раза - Ильдару Абдразакову, Виталию Белому и Юлии Лежневой — самой молодой лауреатке.