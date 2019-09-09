Спартаковец Рылов стал лучшим защитником недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига назвала лауреатов первой недели регулярного чемпионата в четырех номинациях. Лучшим защитником стал игрок обороны московского "Спартака" Яков Рылов, набравших в четырех матчах 3 (2+1) очка.

Среди вратарей не было равных Юхе Метсолы из уфимского "Салавата Юлаева". Финский голкипер в трех гостевых встречах одержал две победы, в одной из которых не пропустил ни одной шайбы. За прошедшую неделю он отразил 95,83% бросков при коэффициенте надежности 1,30.

Лучшим форвардом признан Тему Пулккинен из минского "Динамо", забивший четыре шайбы и отдавший одну результативную передачу в четырех играх турнира. Новичком недели стал его партнер по команде Игорь Мартынов, записавший на свой счет четыре голевые передачи.