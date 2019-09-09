С территории аэропорта Магнитогорска пришлось выгонять медведей. Видео

Работники аэропорта города Магнитогорска, расположенного в Челябинской области, были вынуждены вступить в противоборство с парой медведей, устроивших прогулку по территории воздушной гавани.

В понедельник, 9 сентября, сотрудники обнаружили медведицу и молодого медведя. Люди попытались отпугнуть хищников. Одно животное удалось изгнать, а второе – нейтрализовать при помощи снотворного.

Как сообщают местные СМИ, спящий медведь был "задержан" и отправлен в Уфу. После осмотра специалистами, будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Скорее всего, животное вернут в естественную среду обитания.