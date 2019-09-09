Госдума предлагает установить единую минимальную цену на сигареты

На табачные изделия в России могут установить единую минимальную цену. С соответствующим решением выступил первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

По мнению политика, должен быть определенный и единый минимум, меньше которого пачка сигарет стоить не может. Катасонов отметил, что 95 процентов всех табачных изделий сейчас стоят не дешевле 90 рублей, потому, по его словам, можно установить цену в 85 рублей и, таким образом, снизится доступность табачных изделий.

Политик рассказал, что такие меры позволят пресечь ввоз контрафактной и контрабандной продукции, сообщает "Парламентская газета". По мнению Катасонова, минимальную цену на табачные изделия должен устанавливать не производитель, а государство. Стоимость будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год она будет автоматически пересчитываться. Например, поменяется ставка акциза, НДС — все это заведут в формулу, вследствие чего каждый год будет получаться новая цена.

Ранее Российский Минздрав предложил работодателям бороться с курением сотрудников. Например, курящим работникам рекомендовалось снизить зарплату за счет отслеживания длительности и количества их перекуров, а для некурящих людей предлагалось ввести систему поощрения.