Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Машу Ежову

12 августа на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Маши Ежовой из Новосибирска. У девочки редкое генетическое заболевание: синдром Шерешевского – Тернера, вызывающий многочисленные нарушения физического и гормонального развития, в первую очередь низкорослость. Положительная динамика наметилась лишь два года назад, когда врачи подобрали Маше эффективно действующий препарат – гормон роста. Приобрести его помогли благотворители. Принимать это лекарство девочке нужно постоянно как минимум еще в течение года.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (301 622 руб.) собрана. 17 437 руб. собрали телезрители ГТРК "Новосибирск", 13 713 руб. собрали телезрители "НСК 49", 270 972 руб. собрали читатели Вестей.Ru, rbc.ru и rusfond.ru. Всего собрано 302 122 руб. Мама Маши благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".