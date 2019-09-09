На борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, умер пассажир

Самолет компании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Владивостока в Москву, утром 9 сентября совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде.

Такое решение принял командир лайнера после сообщения о сердечном приступе у одного из пассажиров.

Спасти его не удалось. Как сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре, на момент, когда реанимационная бригада поднялась на борт самолета, 63-летний мужчина уже скончался.