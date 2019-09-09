Индийский мотоциклист влетел в кузов грузовичка и остался невредим. Видео

В индийском городе Кожикоде мотоциклист на большой скорости врезался в грузовичок и влетел в его кузов.

Автомобиль остановился и, к удивлению очевидцев, мотоциклист поднялся на ноги и ловко спрыгнул на землю. Любитель быстрой езды отделался парой синяков и царапин.