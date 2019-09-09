Форум по сохранению популяции тигра пройдет во Владивостоке в 2022 году

Владимир Путин распорядился провести Международный форум по сохранению популяции тигра во Владивостоке в 2022 году. Указ о проведении мероприятия от 3 сентября 2019 году опубликован на официальном портале правовой информации, сообщили "Вестям: Приморье" в пресс-службе центра "Амурский тигр". Возглавит оргкомитет форума зампред правительства, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко.

Глава организационного комитета рассказал, что на предыдущем форуме в 2010 году в Петербурге, лидеры стран, в которых обитают тигры, приняли жизненно важные для сохранения вида решения. Были взяты обязательства отодвинуть мировую популяцию тигров и конкретные подвиды от опасной черты и полного исчезновения с планеты. Россия вместе с другими странами сделали очень многое, обеспечив сохранение и рост популяций тигра на своих территориях. На форуме в 2022 году будут подведены итоги масштабной работы, а также намечены цели и действия для комфортного сосуществования тигра и человека на планете.

Напомним, что на первом Международном форуме по вопросам сохранения тигра на Земле в Петербурге были приняты ключевые решения по сохранению популяции тигра. Тогда 13 стран, где обитает редкий хищник, поставили цель за 12 лет удвоить число тигров в дикой природе. В 2013 году по инициативе президента России был создан "Центр "Амурский тигр". Его миссия – обеспечение устойчивого будущего амурского тигра в России.