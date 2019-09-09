Артем Дзюба: ни капли вальяжности, ни секунды расслабленности

Капитан сборной России Артем Дзюба в преддверии матча шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Казахстана обратился за поддержкой к болельщикам. На своей странице в Instagram футболист также написал про настрой россиян на предстоящую игру.

"Рассчитываем на вашу поддержку! Она придает нам сил… Сегодня – важнейший матч с Казахстаном! Ни капли вальяжности, ни секунды расслабленности. Только максимум", – заявил Дзюба.

Напомним, что 9 сентября сборная России встретится в Калининграде с командой Казахстана. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.