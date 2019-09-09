Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Леву Маноцкова

8 июля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Левы Маноцкова из Ростова-на-Дону. У Левы врожденный порок развития лимфатической системы, который проявился в семилетнем возрасте: у мальчика образовалась доброкачественная опухоль – лимфедема. Опухоль прогрессирует и может вызвать опасные осложнения. Чтобы их предотвратить, Леве необходимо длительное дорогое лечение, которое не оплачивается государством.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (427 878 руб.) собрана. 100 000 руб. перечислили друзья и родственники Димы Шевякова, 70 000 руб. собрано в ходе акции "Поможем вместе" с Тимофеем Калачевым, магазином Blagodelshop.ru и ТСЦ "Шинный дом" (Ростов-на-Дону), 71 329 руб. перечислено из средств, собранных для Ильи Храбского, 186 549 руб. собрали читатели Вестей.Ru и rusfond.ru. Мама Левы благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.