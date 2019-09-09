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9 сентября 201915:20 Максим Опарин

Аварийное общежитие в подмосковном Красноармейске сгорело, но людей оттуда не переселяют

Аварийное общежитие в подмосковном Красноармейске сгорело, но людей оттуда не переселяют

Десятки семей из подмосковного Красноармейска оказались прописаны на пепелище. Их старое общежитие, которое к тому же недавно сгорело, признали аварийным еще несколько лет назад. Тогда в местной администрации пообещали возвести для переселенцев новый дом, но переезжать людям по-прежнему некуда.

- Крыши нет над головой уже лет 10, наверное, как обвалилась эта балка.

Из этого общежития, построенного еще в конце XIX века, Ольга съехала 15 лет назад. Жить здесь было невозможно, из удобств — только электричество, и то с большими перебоями. Ремонта здание не знало с момента постройки.

- Не было условий для жизни, там вообще невозможно жить, там жили бомжи!

Все, кто здесь жили на муниципальных квадратных метрах, съехали либо к родственникам, либо в съемные квартиры.

- У меня ребенок, я нахожусь в декрете, я сейчас не могу работать. Мы снимаем квартиру и не можем на ипотеку даже на первый взнос собрать.

На кадрах, снятых два года назад, видно, что уже тогда общежитие было похоже на трущобы. На тот момент здесь проживала одна семья.

- Здесь мы ходим в туалет, когда моемся, ставим здесь корыто, воду таскаем с родника.

Валентина Черемшанова жила здесь до весны этого года. В марте в общежитии произошел пожар. Женщина погибла.

"Для меня это был шок, потому что ее не успели спасти. Мне никто не сообщил, почему произошел пожар. Возможно, из-за того, что старая проводка", — говорит племянница погибшей Валентины Черемшановой Виктория Булатова.

Виктория, потерявшая в пожаре свою тетю, тоже когда-то жила здесь, но после рождения ребенка вынуждена была переехать в съемную квартиру. Администрация предлагает ей лишь 6-метровую комнату в маневренном фонде.

"Почему я с ребенком должна жить в комнате, у меня здесь было две комнаты, у меня было больше метров, чем мне сейчас предлагают!" — говорит она.

Дом, который больше 15 лет назад был признан аварийным, фактически превратился в пепелище. Здание выгорело полностью, потолок обвалился, при этом люди, которые здесь жили, по-прежнему прописаны в этом общежитии.

Еще два года назад в интервью "Вестям" администрация обещала расселить людей в 2018 году. Сегодня чиновники называют уже другие даты: новый многоквартирный дом, в который переедут жильцы сгоревшего общежития, возведут в 2020-м.

"Первого августа Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с Центром проведения торгов Московской области проводит аукцион, который закончится 20 сентября и будет объявлен победитель. В течение полутора лет дом будет построен и введен в эксплуатацию", — говорит заместитель главы Администрации Красноармейска Александр Федоров.

Если и это обещание не сбудется, люди намерены добиваться переселения в нормальное жилье через суд.

Текст: "Вести-Москва"

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