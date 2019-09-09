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9 сентября 201916:04

Рабинович предложил поднять рюмку за Медведчука

"Сегодня все украинские семьи, к которым вернулись родные, должны поднять рюмку за Виктора Медведчука. Он очень много сделал для их освобождения", —  заявил в эфире программы "60 минут" сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины Вадим Рабинович.

"За всю проделанную работу нам никто спасибо не сказал, напротив, возбудили ряд уголовных дел за нашу поездку в Москву. Но мы это воспринимаем как часть жизни и очень счастливы, что люди вернулись домой", — сказал украинский политик.

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и Вадим Рабинович 30 августа побывали в Москве, где посетили украинских заключенных в следственном изоляторе "Лефортово". В Верховной раде уже заявили, что Медведчук и Рабинович понесут наказание за все свои поездки в Россию.

Депутат Рады Рабинович отметил, что обмену пленных долгое время препятствовал бывший президент Украины Петр Порошенко.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября по формуле "35 на 35". На Украину, в частности, вернулись режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе.

В Россию вернулся руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.

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