На детской площадке в Москве поймали змею

Полутораметровую змею обнаружили москвичи на детской площадке на юго-востоке города, сообщили в столичном управлении МВД. Стражи порядка сняли "находку" на видео.

Пресмыкающееся на Зарайской улице нашел местный житель, после чего сразу позвонил в полицию. Правоохранители оцепили площадку и вызвали спасателей, которые и отловили змею. Животное никуда не спешило и даже не пряталось.

Владелец рептилии пока не установлен, предположительно, змея сбежала из расположенной неподалеку ветеринарной клиники. Ее судьбу будут решать сотрудники московского департамента природопользования и охраны окружающей среды.