Под Воронежем ребенка чудом удалось спасти из 12-метровой ямы

Чудом удалось избежать гибели маленького ребенка в поселке Ямное под Воронежем. 5-летний малыш провалился в глубокую и узкую песчаную яму рядом с домом. Голос ребенка случайно услышал проходивший мимо прохожий.

На дне ямы с трудом удалось разглядеть силуэт мальчика. Диаметр колодца, в который провалился ребенок, составлял всего 30 сантиметров, а глубина — 12 метров. Опасность состояла в том, что песчаные стенки ямы могли осыпаться в любой момент.

Были вызваны экстренные службы. Но, как сообщают "Вести-Воронеж", соседи решили не медлить — соединили четыре автомобильных троса и спустили в яму. Ребенок дважды срывался, достать его удалось только с третьей попытки.

Дренажные ямы в микрорайоне "Дон" были пробурены коммунальщиками. Как говорят местные жители, никаких объявлений и тем более сигнальных лент не было, дети играли рядом с этими ямами.

Похожий случай произошел в мае 2019 года в одном из московских парков: в дренажный колодец провалилась двухлетняя девочка. Взрослые внутрь пролезть не могли из-за слишком узкого отверстия. Не дожидаясь МЧС, посетители парка сами организовали спасательную операцию. Пленницу вызволил другой ребенок — постарше, которого опустили в трубу вниз головой (при этом его страховали несколько мужчин).

В январе 2019 года внимание всего мира было привлечено к операции по спасению ребенка, упавшего в технический колодец на юге Испании. Спасательная операция длилась почти две недели. Ребенок находился на глубине 70 метров, спасти его не удалось.