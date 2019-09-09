На Шри-Ланке во время праздника взбесившийся слон расшвырял людей

В столице Шри-Ланки Коломбо во время национального праздника возле буддийского храма внезапно взбесился слон.

На кадрах, которые показали местные СМИ, видно, как слон внезапно начинает бежать и махать хоботом, сшибая людей на своем пути.



Как сообщает Reuters, около 20 человек получили травмы и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что на Шри-Ланке голодный слон разбил автомобиль с туристами.