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9 сентября 201916:33

"Реально цифровой". Российские разработчики оценили обновленный вертолет Ми-24

Ростех

Обновленный многофункциональный ударный вертолет Ми-24П-1М – стал "реально цифровым", заявил представитель концерна "Радиоэлектронные технологии". Боевой машине заменили 90% всей электроники: поставили современный пилотажный комплекс, навигацию, связь и систему управления оружием, пишет агентство РИА Новости.

Кроме того, вертолет теперь оснащен комплексом бортовой обороны от зенитных ракет, получил новый автопилот и может самостоятельно обнаруживать и распознавать цели. За эту функцию отвечает радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой.

Новую версию Ми-24 презентовали на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Как заявил директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков, модернизированная машина была разработана специалистами холдинга "Вертолеты России" и корпорации "Радиоэлектронные технологии". Его тактико-технические характеристики выше, чем у предшественников, что делает Ми-24П-1М еще привлекательнее для покупателей.

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