Тема:

Аварии и ДТП 31 минута назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
9 сентября 201916:46

Трое пострадавших: школьный автобус вылетел в кювет после ДТП в Чувашии

УГИБДД по Чувашии

Днем в понедельник, 9 сентября, в районе деревни Малая Ерыкла Яльчикского района Чувашской Республики произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего детей.

 

В настоящее время известно, что ПАЗ столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser. После удара автобус оказался в кювете.

По предварительным данным, водитель внедорожника попытался совершить обгон в неположенном месте и врезался в поворачивавшее транспортное средство в салоне которого находились 20 детей.

В результате аварии пострадали три человека: 12-летний мальчик, 16-летняя девочка и мужчина, находившийся за рулем автобуса.

Полицейским предстоит установить все обстоятельства ДТП и определить степень вины его участников.

Ранее по теме

Сейчас

17:41

Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit

17:24

Верховный суд подтвердил пожизненные сроки "банде GTA"

17:04

Матвиенко не будет выдвигаться в спикеры Совета Федерации

16:28

Онкоцентр им. Блохина опроверг инфомацию о массовых увольнениях

15:03

СК предъявил обвинение напавшему на Памфилову с электрошокером

14:43

Макрон приедет в Москву на День Победы

14:37

Британский парламент официально приостанавливает работу

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Интересные ребята с интересным гражданством: Рогозин рассказал о тех, кто проник на предприятие Роскосмоса

Интересные ребята с интересным гражданством: Рогозин рассказал о тех, кто проник на предприятие Роскосмоса

13 минут назад
Напавший на Памфилову выбрал ее дом случайно

Напавший на Памфилову выбрал ее дом случайно

1 час назад
Матвиенко не будет выдвигаться в спикеры Совета Федерации

Матвиенко не будет выдвигаться в спикеры Совета Федерации

21 минута назад
Найден серьезный "побочный эффект" вегетарианства

Найден серьезный "побочный эффект" вегетарианства

27 минут назад
Онкоцентр им. Блохина опроверг инфомацию о массовых увольнениях врачей

Онкоцентр им. Блохина опроверг инфомацию о массовых увольнениях врачей

46 минут назад
В Мексике насильника кастрировали с помощью питбуля

В Мексике насильника кастрировали с помощью питбуля

59 минут назад
"Кривлялся и валялся": странное выступление Билана возмутило жителей Самары

"Кривлялся и валялся": странное выступление Билана возмутило жителей Самары

2 часа назад
Татьяна Кравченко рассказала, кто помог ей не спиться

Татьяна Кравченко рассказала, кто помог ей не спиться

2 часа назад
Топ-10 регионов России с самой благоприятной ситуацией на рынке труда

Топ-10 регионов России с самой благоприятной ситуацией на рынке труда

11 часов назад
В Грозном застрелили водителя, открывшего огонь по полицейским

В Грозном застрелили водителя, открывшего огонь по полицейским

5 часов назад
Британский парламент официально приостанавливает работу

Британский парламент официально приостанавливает работу

2 часа назад
Убившее девочку дерево в Краснодаре мог "срубить" тент от солнца

Убившее девочку дерево в Краснодаре мог "срубить" тент от солнца

11 минут назад
Во Владивостоке пришвартовался круизный лайнер с почти 5 тысячами туристов на борту

Во Владивостоке пришвартовался круизный лайнер с почти 5 тысячами туристов на борту

12 часов назад
"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

2 часа назад
Нужна помощь: Геру Балашова спасет протонная терапия

Нужна помощь: Геру Балашова спасет протонная терапия

8 часов назад
Сотрудники МЧС спасли мужчину, провалившегося в выгребную яму общественной уборной

Сотрудники МЧС спасли мужчину, провалившегося в выгребную яму общественной уборной

12 минут назад
Критики оценили аниме "Спящая принцесса"

Критики оценили аниме "Спящая принцесса"

18 минут назад
На Шри-Ланке во время праздника взбесившийся слон расшвырял людей

На Шри-Ланке во время праздника взбесившийся слон расшвырял людей

44 минуты назад
Макрон приедет в Москву на День Победы

Макрон приедет в Москву на День Победы

2 часа назад
Химики раскрыли секрет безупречной сохранности одного из свитков Мёртвого моря

Химики раскрыли секрет безупречной сохранности одного из свитков Мёртвого моря

3 часа назад
На борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, умер пассажир

На борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, умер пассажир

3 часа назад
Госдума предлагает установить единую минимальную цену на сигареты

Госдума предлагает установить единую минимальную цену на сигареты

3 часа назад
С территории аэропорта Магнитогорска пришлось выгонять медведей. Видео

С территории аэропорта Магнитогорска пришлось выгонять медведей. Видео

3 часа назад
Искусственный интеллект впервые успешно сдал выпускной экзамен для школьников

Искусственный интеллект впервые успешно сдал выпускной экзамен для школьников

4 часа назад
Памфилова: средняя явка на выборах выше, чем в 2018 году

Памфилова: средняя явка на выборах выше, чем в 2018 году

4 часа назад
Песков объяснил, почему Путин не приехал встречать россиян, возвращенных Украиной

Песков объяснил, почему Путин не приехал встречать россиян, возвращенных Украиной

4 часа назад
Самые грустные моменты в мультфильмах

Самые грустные моменты в мультфильмах

4 часа назад
Хаджимба переизбран президентом Абхазии

Хаджимба переизбран президентом Абхазии

4 часа назад
На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом

На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом

5 часов назад
20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве

20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве

5 часов назад
Грядет дорожный катаклизм: ГИБДД пустит за руль несовершеннолетних!

Грядет дорожный катаклизм: ГИБДД пустит за руль несовершеннолетних!

5 часов назад
В ДТП в Краснодарском крае погибли четыре члена избиркома

В ДТП в Краснодарском крае погибли четыре члена избиркома

6 часов назад
Перелетел через машину и встал на ноги: авария с квадроциклом попала на видео

Перелетел через машину и встал на ноги: авария с квадроциклом попала на видео

6 часов назад
Финны оштрафовали россиян за сбор ягод в приграничной зоне

Финны оштрафовали россиян за сбор ягод в приграничной зоне

6 часов назад
Житель Владивостока с риском для жизни вытащил из моря тонущего мужчину

Житель Владивостока с риском для жизни вытащил из моря тонущего мужчину

6 часов назад
Вышинский: целью обысков было разрушить редакцию РИА Новости Украина

Вышинский: целью обысков было разрушить редакцию РИА Новости Украина

6 часов назад
Большая презентация Apple: что покажут и как посмотреть

Большая презентация Apple: что покажут и как посмотреть

6 часов назад
Глава UFC: Хабиб в двух боях от статуса величайшего бойца

Глава UFC: Хабиб в двух боях от статуса величайшего бойца

6 часов назад
Новый Land Rover Defender почти рассекретили за день до дебюта

Новый Land Rover Defender почти рассекретили за день до дебюта

6 часов назад
В Москве победили самовыдвиженцы

В Москве победили самовыдвиженцы

6 часов назад
Дебошир разбил бутылки о голову посетителя магазина в Клину

Дебошир разбил бутылки о голову посетителя магазина в Клину

7 часов назад
Препараты от диабета неожиданно омолодили людей

Препараты от диабета неожиданно омолодили людей

7 часов назад
Трамп предложил поселить пострадавших от урагана на круизных лайнерах

Трамп предложил поселить пострадавших от урагана на круизных лайнерах

7 часов назад
Судно перевернулось у берегов США. В трюме заблокированы люди

Судно перевернулось у берегов США. В трюме заблокированы люди

7 часов назад
Новая Toyota RAV4 для России: названы моторы и оснащение

Новая Toyota RAV4 для России: названы моторы и оснащение

7 часов назад
Селфи в конопле: туристы вытоптали поле ради фото

Селфи в конопле: туристы вытоптали поле ради фото

8 часов назад
Киев стал российским: версия французских СМИ

Киев стал российским: версия французских СМИ

8 часов назад
Роскачество нашло токсины в сухих завтраках для школьников

Роскачество нашло токсины в сухих завтраках для школьников

9 часов назад
Осужденный в США Виктор Бут впервые за 7 лет встретится с женой и дочерью

Осужденный в США Виктор Бут впервые за 7 лет встретится с женой и дочерью

10 часов назад
8 городов России, популярных для недорогих поездок осенью

8 городов России, популярных для недорогих поездок осенью

10 часов назад
В ближайшие полтора года Россия поставит Индии зенитные ракетные системы С-400

В ближайшие полтора года Россия поставит Индии зенитные ракетные системы С-400

11 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку