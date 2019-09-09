Матвиенко не будет выдвигаться в спикеры Совета Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не будет самостоятельно выдвигать свою кандидатуру на пост председателя верхней палаты на новый срок, но примет предложение сенаторов возглавить СФ, если таковое поступит.

Как передает ТАСС, об этом Матвиенко сообщила журналистам, подчеркнув, что "никогда ни на что не претендовала" и "никуда не просилась". Она отметила, что, если сенаторы предложат ей продолжить работу на посту председателя верхней палаты отечественного парламента, то почтет это за честь.

После того, как представители прессы спросили, когда намечено избрание главы Совфеда, Матвиенко сообщила, что это произойдет после соблюдения всех установленных законом процедур.

Полномочия Матвиенко в качестве сенатора прекращаются в сентябре 2019 года. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал в случае своей победы на выборах 8 сентября выдвинуть Матвиенко в СФ. По предварительным данным, он набрал 64,47% голосов.