Верховный суд подтвердил пожизненные сроки "банде GTA"

Верховный суд России в понедельник, 9 сентября, отклонил апелляционные жалобы на приговор в отношении участников так называемой "банды GTA". Члены группировки получили длительные сроки заключения, вплоть до пожизненного, за многочисленные нападения, убийства водителей на подмосковных трассах.

Приговор Московского областного суда оставили без изменения, сообщает "Интерфакс". Верховный суд изучил доводы жалоб, но не нашел оснований для того, чтобы смягчить приговор или пересмотреть дела. В понедельник, 9 сентября, приговор областного суда вступил в силу и стал обязателен для исполнения.

Мособлсуд в августе 2018 года признал виновными пятерых подсудимых, отметив при этом, что они с безразличием относились к человеческим жизням, а также являются социально опасными гражданами.

Четверых человек, в числе которых Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов, Хазратхон Додохонов, приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Пятого участника "банды GTA" Зафарджона Гулямова приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

Судом установлено, что подсудимые создали устойчивую вооруженную группу с целью совершения преступлений, в том числе нападения на граждан. Они признаны виновными по шести статьям Уголовного кодекса России. Также с подсудимых взыскали около 3 миллионов рублей по искам потерпевших о компенсации морального вреда, а также судебных издержек.