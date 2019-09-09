Сотрудники МЧС спасли мужчину, провалившегося в выгребную яму общественной уборной

Пресс-служба МЧС по Татарстану отчиталась о спасении человека, попавшего в нестандартную ситуацию.

Как сообщили в ведомстве, мужчина умудрился уронить паспорт в выгребную яму общественного туалета на автовокзале в поселке Камские Поляны, расположенном в Нижнекамском районе Республики Татарстан.

Не смирившись с утратой, владелец документа решил спасти его, однако провалился следом за паспортом.

Очевидцы связалась со спасательной службой и прибывшие на место незаурядного ЧП пожарные вызволили пленника. Операция по извлечению мужчины заняла около 15 минут.

Удалось ли достать паспорт – не уточняется.