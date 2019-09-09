Убившее девочку дерево в Краснодаре мог "срубить" тент от солнца

Убившее юную жительницу Краснодара дерево служило опорой для тента, под которым прятались от солнца воспитанники ясельной группы. Рухнувший каштан сняли на видео.

Около 10 часов утра в понедельник на территории детского сада №48 в Краснодаре рухнуло дерево. Ствол зацепил трех человек, но серьезные травмы получила только девочка двух лет и 10 месяцев от роду. Ее доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа, но врачам не удалось сохранить ей жизнь. Воспитательницу госпитализировали с переломом ноги.

На кадрах с места видно, что дерево не завалилось под порывом ветра, как сообщалось ранее, а фактически развалилось на две части. Крона накрыла площадку, на которой в тот момент находились 33 воспитанника ясельной группы.

Внешний вид каштана не давал поводов для беспокойства о его состоянии, но после трагедии стал виден сгнивший внутри ствол. Кроме того, дерево выступало одной из опор для натянутого тента, под которым от солнца прятались ребятишки. Очевидцы предполагают, что при мощном порыве ветра он мог помочь каштану избавиться от лишней кроны.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.