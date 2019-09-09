Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit

Премьер Великобритании Борис Джонсон должен просить ЕС об отсрочке Brexit на 3 месяца – до 31 января 2020 года. Закон об отсрочке выхода Великобритании принят парламентом. Его одобрила королева Елизавета II. И он сработает, если Лондону не удастся достигнуть с Брюсселем договоренности к 19 октября.

Правительство Джонсона выступает против затягивания переговоров с ЕС, сообщает ТАСС. Британское правительство пыталось помешать принятию этого закона, который внесли оппозиционные партиями при поддержке членов правящей Консервативной партии.

Премьер Британии мог не подать билль королеве на подпись, чтобы избежать принятия этого закона. Но это бы усилило политический кризис и раскол в британском обществе. Однако Борис Джонсон пообещал, что не будет просить у Брюсселя отсрочки выхода Великобритании из ЕС, чтобы Королевство покинуло Евросоюз до 31 октября. При этом парламентарии расценили такое заявление, как нежелание исполнять подписанный королевой закон. А за это главе правительства грозит судебное разбирательство и даже тюремный срок.

Лондон должен покинуть ЕС 29 марта 2019 года, через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Но проект соглашения об условиях выхода Великобритании Brexit трижды отклоняли депутаты Палаты общин британского парламента. В результате Евросоюз перенес дату выхода Лондона из экономического соглашения сначала на апрель-май, а затем на конец октября. Правда, не найдя выхода из тупика, премьер-министр Тереза Мэй вынуждена была подать в отставку. Сменивший ее Борис Джонсон готов вывести Великобританию из ЕС без сделки, если Брюссель не согласится с требованиями Лондона.