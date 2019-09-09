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9 сентября 201919:10

В национальном парке "Водлозерский" появилась видеосистема обнаружения пожаров

ГТРК "Карелия"

Национальный парк "Водлозерский" получил надежную защиту от пожаров. Здесь появилась система видео-мониторинга, позволяющая быстро обнаружить очаг возгорания. Об этом сообщает ГТРК "Карелия".

В систему "Лесохранитель" входят четыре камеры высокого разрешения и специальное программное обеспечение. Как рассказали в пресс-службе заповедника, передавать изображение территории камеры будут в автоматическом режиме. Работать они будут круглосуточно, охватывая район в 360 градусов и расстояние до 25 километров.

Как только "разведчик" обнаружит дым или начало возгорания, сигнал об этом тут же автоматически будет передан диспетчеру. Примечательно, что работают камеры, питаясь энергией от солнечных батарей.

Текст: ГТРК "Карелия"

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