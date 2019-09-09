Напавший на Памфилову арестован на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, до 6 ноября, Бахыта Карабалаева, который совершил нападение на главу ЦИК Эллу Памфилову.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следственных органов в отношении злоумышленника, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса России (разбой).

Бахыт Карабалаев, в свою очередь, признал вину в суде и заявил, что согласен сидеть в тюрьме, сообщает "Интерфакс".

Нападение на Эллу Памфилову произошло в ночь на 6 сентября. Приезжий из Казахстана проник в дом главы ЦИК в Подмосковье и нанес ей несколько ударов электрошокером.

По предъявляемой статье Карабалаеву грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Сам напавший пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом и не знал о личности его владельцев.