Москва обвинила Вашингтон в ведении визовой войны

Россия может поставить вопрос о переносе из штаб-квартиры ООН в США важных международных переговоров из-за проводимой Вашингтоном визовой войны.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал специальный представитель российского президента по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

Он заявил, что Вашингтон подвергает цензуре состав информационных групп и по сути дела, ведет против неугодных им людей визовую войну, не позволяя выступить в ООН.

Крутских заявил, что, если это давление будет продолжаться и дальше, Москва будет ставить вопрос о перенесении всех значимых международных переговоров в другие страны.