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9 сентября 201919:33

В Петербурге открылся Менделеевский съезд

ГТРК "Санкт-Петербург"

В Петербурге открылся XXI Менделеевский съезд. Как известно, 2019 год объявлен ООН Годом периодической таблицы Менделеева, которой, кстати, исполнилось 150 лет. Среди участников международного научного слета — более трех тысяч ученых, в том числе иностранных. Приехали нобелевские лауреаты, а также крупнейшие светила общей и прикладной химии.

В торжественной церемонии открытия форума приняли участие премьер-министр России Дмитрий Медведев и губернатор Петербурга Александр Беглов. Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", на съезде будут работать десять тематических секций, четыре круглых стола. Пять англоязычных симпозиумов приглашают обсудить проблемы использования научных знаний на практике, поговорить о последних открытиях в области химии.

По словам организаторов, в этом году наблюдается явное "омоложение" состава участников форума. Более половине из них нет еще 35 лет. Для молодежной части съезда пройдет специальная конференция. Работа продлится всю неделю.

Текст: ГТРК "Санкт-Петербург"

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