Фульсанг выиграл 16-й этап веломногодневки "Вуэльта"

Датский велогонщик Якоб Фульсанг, выступающий за команду "Астана", добился победы на 16-м этапе многодневной гонки "Вуэльта Испании". 34-летний спортсмен преодолел дистанцию протяженностью 144,4 км за 4 часа 1 минуту 22 секунды.

Вторым финишировал британец Тао Джогеган Харт (Team Ineos, +0.22). Третьим на этом этапе оказался испанец Луис Леон Санчес ("Астана", +0.40). Лучший из россиян Павел Кочетков из команды "Катюша-Альпецин" занял 83-е место.

Следующий этап многодневной велогонки "Вуэльта Испании" состоится 11 сентября.