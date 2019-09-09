"Металлург" под руководством Воробьева уступил в гостях "Автомобилисту"

Магнитогорский "Металлург" на выезде встречался с екатеринбургским "Автомобилистом" в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Эта игра стала первой для "Магнитки" после возвращения на должность главного тренера команды Ильи Воробьева. Она завершилась поражением гостей в серии буллитов – 2:3.

Основное время и овертайм не выявили победителя. А в серии буллитов удача сопутствовала хозяевам льда. Решающий буллит реализовал Найджел Доус. В основное время матча в составе победителей шайбы забросили Артем Гареев и Алексей Василевский. У гостей отличились Деннис Расмуссен и Денис Паршин.

"Автомобилист" поднялся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав восемь очков после четырех игр. Екатеринбургский клуб пока не потерпел ни одного поражения в сезоне. "Металлург" с тремя очками остался десятым.