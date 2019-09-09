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9 сентября 201921:22

В одном из гаражей в центре Москвы обнаружили львенка

Сорокин Донат/ТАСС

В гаражах на проспекте Мира в столице был обнаружен львенок. По обращению жителей инспекторы Департамента природопользования и охраны окружающей среды изъяли его.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства, в настоящее время львенка передали в центр передержки животных. Начато административное расследование по факту случившегося.

В департаменте отмечают, что львенка изъяли совместно с сотрудниками полиции. Теперь маленькому хищному млекопитающему предстоит осмотр ветеринаров.

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