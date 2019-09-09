Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по баскетболу

Матчем США – Бразилия (89:73) завершились матчи группового этапа чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. Таким образом, определились все четвертьфинальные пары турнира.

В рамках 1/4 финала соревнования сборная США сыграет с командой Франции. Аргентина встретится с Сербией, Испании будет противостоять Польша, а Австралии – Чехия.

Сборная России не смогла пробиться в раунд плей-офф. В пяти играх подопечные Сергея Базаревича одержали три победы и с восемью очками заняла третье место в группе I, в которой также выступали Аргентина (10 очков), Польша (9) и Венесуэла (7).

Напомним, чемпионат мира-2019 проходит в Китае. Четвертьфинальные игры состоятся 10 и 11 сентября, полуфинальные – 13 сентября. Матч за третье место и финал пройдут в воскресенье, 15 сентября.