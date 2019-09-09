Южная Осетия закрыла границу с Грузией

Из-за напряженной ситуации в приграничной зоне Цхинвал закрыл югоосетиско-грузинскую границу. Закрыты пункты пропуска "Раздахан" в Ленигорском районе и "Синагур" в Дзайрском районе. Причиной дестабилизации обстановки стало незаконное строительство Грузией блокпоста на югоосетинской территории у приграничного села Уиста.

Южная Осетия потребовала от Тбилиси потребовала убрать грузинский блокпост, напоминает ТАСС. После отказа Грузии идти на компромисс делегация Южной Осетии покинула встречу в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза. Без результатов закончились переговоры 29, 30 августа и 2 сентября.

После этого Южная Осетия выставила у села собственные блокпосты и усилила присутствие в приграничном районе. 5 сентября пограничники Южной Осетии заняли одну из высот на линии границы с Грузией в районе села Уиста и подняли бело-красно-желтый флаг над западной точкой югоосетино-грузинской границы. Свои действия Цхинвал объясняет гуманитарным характером: обеспечением безопасности проживающих в районе села Уиста граждан Южной Осетии. Контроль стратегической высоты препятствует попыткам грузинской стороны установить контроль над частью территорией Южной Осетии, но носят исключительно мирный характер.

При этом КГБ Южной Осетии отсылает к декрету Всегрузинского центрального исполнительного комитета советов и Совета народных комиссаров ССР Грузии об образовании автономной области Юго-Осетии об определении административной границы автономной области. Именно по ней Цхинвал определяет внешнюю границу на этом участке.