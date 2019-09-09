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9 сентября 201920:40

Россия – Казахстан. Стали известны стартовые составы команд

twitter.com/TeamRussia

В матче шестого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная России в Калининграде сыграет с командой Казахстана. Стали известны стартовые составы команд на предстоящее противостояние.

Россия: Гилерме, Жирков, Джикия, Семенов, Фернандес, Ахметов, Оздоев, Черышев, Головин, Ан. Миранчук, Дзюба.

Запасные: Лунев, Джанаев, Нойштедтер, Беляев, Петров, Камболов, Бакаев, Зобнин, Ионов, Кудряшов, Смолов, Комличенко.

Казахстан: Непогодов, Малый, Ерланов, Марочкин, Бейсебеков, Абикен, Шомко, Перцух, Жуков, Щёткин, Федин.

Запасные: Покатилов, Шацкий, Дмитренко, Досмагамбетов, Исламхан, Куат, Мужиков, Тагыберген, Вороговский, Аимбетов.

Напомним, Россия с 12 очками занимает второе место в группе I, а Казахстан расположился строчкой ниже, имея в активе семь очков. Матч Россия – Казахстан состоится в понедельник, 9 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.

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