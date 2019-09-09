Хорватия не смогла обыграть Азербайджан в квалификации Евро-2020

В матче шестого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Азербайджана на поле "Баксель Арены" в Баку сыграла вничью с национальной командой Хорватии – 1:1.

Счет в игре на 11-й минуте открыл капитан гостей Лука Модрич, реализовавший пенальти. А у хозяев поля единожды отличился Тамкин Хализаде, забивший мяч на 72-й минуте с передачи Рамиля Шейдаева.

Хорватия с десятью очками лидирует в группе Е, а Азербайджан расположился на пятой строчке, имея в активе одно очко. В следующем матче турнира обеим командам будет противостоять Венгрия, но хорватам – 10 октября, а азербайджанцам – 13 октября.