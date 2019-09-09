Время штирлицев прошло: в Совфеде прокомментировали фейк CNN с российским шпионом

История от CNN о секретной операции американских спецслужб по вывозу из России в 2017 года своего высокопоставленного информатора — это очередной фейк. Так считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

При этом Клинцевич подчеркнул, что фейк сделан весьма топорно. "Время штирлицев безвозвратно прошло, если оно когда-то существовало вообще, и ни о каком американском информаторе, работавшем "внутри российского руководства" в принципе не может быть речи", — цитирует Клинцевича ТАСС.

Кроме того, Франц Клинцевич обратил внимание на очередную попытку CNN дискредитировать 45-го президента США Дональда Трампа. Якобы Трамп своими неумелыми и неловкими действиями способен провалить чуть ли не всю агентурную сеть спецслужб США за границей.

"Заодно решили дать понять всему миру, что США по-прежнему держат руку на пульсе, имея везде свои глаза и уши, — продолжил Клинцевич, — что позволяет им обладать информацией, которая всем остальным и не снилась".

Бредом и паранойей назвали на Смоленской площади данные CNN о встрече в Белом доме Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком, на которой Трамп якобы обсуждал сверхсекретные разведданные, предоставленные Вашингтоном Израилем.

CNN рассказала, что после этой встречи Трамп встретился и с президентом России Владимиром Путиным. И после нее отнял у переводчика записи беседы лидеров двух стран.

Личность главного американского шпиона в российском руководстве американскими журналистами не раскрывается. Однако отмечается, что он был эвакуирован из-за риска разоблачения.