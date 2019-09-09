КХЛ. "Нефтехимик" одержал победу в матче с рижским "Динамо"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик" на домашнем льду в Нижнекамске обыграл рижское "Динамо". Подопечные Вячеслава Буцаева забросили в ворота соперника четыре безответных шайбы – 4:0.

У победителей встречи отличились Павел Порядин (12-я минута), Зак Митчелл (19), Зият Пайгин (25) и Рафаэль Бикмуллин (40). Порядин, помимо гола, записал на свой счет одну голевую передачу, а Мэтт Уайт – две.

"Нефтехимик" с пятью очками поднялся на третье место в Восточной конференции, а "Динамо" расположилось на шестой строчке на Западе, имея в активе на одно очко меньше.

В следующем матче турнира нижнекамцы 11 сентября примут "Металлург", а рижане на следующий день в Москве сыграют со "Спартаком".