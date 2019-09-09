Хоккеисты ЦСКА забросили четыре безответных шайбы в ворота "Северстали"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский ЦСКА в Череповце обыграл местную "Северсталь". Подопечные Игоря Никитина забросили в ворота соперника четыре безответных шайбы – 4:0.

У победителей встречи голами отметились Кирилл Капризов (19-я минута), Михаил Григоренко (32), Константин Окулов (46) и Никита Нестеров (59). Капризов, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу.

ЦСКА одержал третью победу кряду и с шестью очками занимает третье место в Западной конференции, а "Северсталь" в ней же расположилась на восьмой строчке, имея в активе три очка.

В следующем матче турнира армейцы 11 сентября в Нижнем Новгороде сыграют с "Торпедо", а подопечные Андрея Разина в тот же день примут финский "Йокерит".