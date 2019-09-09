В Нидерландах застрелены двое детей и мужчина

Три человека погибли и еще один получил тяжелые ранения в результате стрельбы в нидерландском городе Дордрехт на юге страны.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в полиции королевства.

Отмечается, что были убиты двое детей и мужчина. Пулевые ранения получила женщина, которая была экстренно госпитализирована в критическом состоянии.

В полиции не исключают, что трагедия произошла из-за семейного конфликта.