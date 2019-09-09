Первый тайм матча Россия – Казахстан завершился без забитых мячей

В матче шестого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная России в Калининграде встречается с командой Казахстана. После первого тайма счет ничейный – 0:0.

С первых минут на поле появились россияне Гилерме, Жирков, Джикия, Семенов, Фернандес, Ахметов, Оздоев, Черышев, Головин, Ан. Миранчук, Дзюба.

Напомним, Россия с 12 очками занимает второе место в группе I, а Казахстан расположился строчкой ниже, имея в активе семь очков.