Надежда Савченко стала официально безработной

Герой Украины, депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, ищет работу.

Как передает РИА Новости, об этом она проинформировала общественность, выступая в эфире телеканала NEWSONE.

По словам Савченко, она подала документы в центр занятости и теперь она имеет официальный статус безработного человека.

В свое время она училась на факультете журналистики Киевского национального университета. Затем поступила на службу в железнодорожные войска.

В 2004—2005 годах в составе украинского контингента принимала участие во вторжении в Ирак коалиционных сил, где прослужила шесть месяцев стрелком 3-й роты 72-го отдельного механизированного батальона.

Училась затем на штурмана в Харьковском университете ВВС, служила в 3-ем отдельном полку армейской авиации. После начала конфликта в Донбассе в 2014 году принимала участие в боевых действиях добровольцем, но попала в плен к ополченцам.

В 2016 году была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В 2015 году тогдашний президент Украины Порошенко присвоил Савченко звание Героя Украины. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину, где была избрана в Верховную раду.

В марте 2018 года украинский парламент лишил Савченко депутатской неприкосновенности и дал согласие на ее задержание и арест. Ей инкриминировали подготовку к терактам в здании Рады и правительственном квартале. В апреле судьи Броварского районного суда Киевской области не успели продлить ей арест, после чего Савченко освободили из-под стражи.

Весной 2019 года заявила о своем намерении стать депутатом Верховной рады IХ созыва, однако за нее проголосовали только восемь человек.